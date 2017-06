13.06.2017 Melbourne. Deutschlands Auftaktgegner Australien hat seinen letzten Test vor dem Confed Cup verloren. Gegen den Rekord-Weltmeister Brasilien kassierte die australische Fußball-Nationalmannschaft in Melbourne eine 0:4 (0:1)-Niederlage.

Diego Souza (1. Minute/90.+3), Thiago Silva (62.) und Taison (75.) trafen für den fünfmaligen Weltmeister. Die Socceroos mit Mathew Leckie von Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt und Torwart Mitchell Langerak vom Aufsteiger VfB Stuttgart treffen zum Auftakt des Confederations Cups am Montag in Sotschi auf Deutschland. Die weiteren Vorrundengegner in Russland sind Kamerun und Chile. (dpa)