Vertrag läuft aus

Zlatan Ibrahimovic will seine Karriere fortsetzen.

02.05.2017 London. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic vom englischen Rekordmeister Manchester United wird sich laut seinem Berater wieder von seiner schweren Knieverletzung erholen.

Es gebe keinen Grund, warum der 35 Jahre alte schwedische Angreifer seine Karriere nicht in der kommenden Saison fortsetzen sollte, zitiert der britische Sender BBC dessen Berater Mino Raiola.

Ibrahimovic hatte im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht am 20. April eine schwere Bänderverletzung im rechten Knie erlitten. Er wurde in den USA operiert. Bis zu seiner Verletzung hatte Ibrahimovic 28 Tore in dieser Saison erzielt. Sein Ein-Jahres-Vertrag läuft zum Saisonende aus. (dpa)