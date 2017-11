Testspiel mit Torspektakel

10.11.2017 Brüssel. Belgien und Mexiko haben den Fußball-Fans in Brüssel in einem Testspiel ein Torspektakel geboten. Die beiden für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr qualifizierten Teams trennten sich in Brüssel vor 40 965 Zuschauern 3:3 (1:1).

Eden Hazard brachte die Gastgeber in der 17. Minute zunächst in Führung. Andrés Guardado (39./Foulelfmeter) glich für Mexiko aus, ehe Romelu Lukaku die Belgier wieder nach vorne schoss (55.). Hirving Lozano drehte die Partie mit einem Doppelpack (56./60.) zugunsten der Lateinamerikaner, ehe erneut Lukaku für Belgien traf und mit dem sechsten Tor des Abends 20 Minuten vor Schluss für den Endstand sorgte. (dpa)