25.05.2017 Barcelona. Stürmer Luis Suárez vom FC Barcelona hat sich im Training vor dem Endspiel des spanischen Fußball-Pokals am Samstag gegen Deportivo Alavés in Madrid eine Muskelzerrung am rechten Oberschenkel zugezogen.

Der 30 Jahre alte Uruguayer werde 15 Tage pausieren müssen, teilte der katalanische Verein mit. Suárez hätte im Finale ohnehin zuschauen müssen, da er im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid des Feldes verwiesen worden war und deshalb gesperrt ist.

Nachdem Barça diese Saison den Titel in der Primera División nicht verteidigen konnte und in der Champions League gegen Juventus Turin im Viertelfinale ausschied, hofft das Team um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf die Pokal-Trophäe, die die Spielzeit einigermaßen retten könnte.

Im Finale gibt es einen doppelten Abschied: Es ist das letzte Spiel von Luis Enrique als Trainer von Barcelona sowie die letzte offizielle Begegnung im Estadio Vicente Calderón. Das Stadion von Atlético wird danach rund 51 Jahre nach der Einweihung abgerissen. (dpa)