31-maliger Nationalspieler

Holger Badstuber kann sich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft vorstellen.

22.06.2017 Düsseldorf. Fußballprofi Holger Badstuber sieht seine Karriere im DFB-Team noch nicht als beendet an.

"Ich bin erst 28 alt! Natürlich schließe ich nicht mit der Nationalmannschaft ab. Dafür bin ich zu sehr Sportler", sagte Badstuber im Interview des Magazins "Socrates". Er versuche, sich in allen Bereichen weiter zu steigern und sein Potenzial voll auszuschöpfen. "Ich habe schonmal bewiesen, dass ich es schaffen kann", ließ Badstuber zu seinen Comebacks nach zahlreichen Verletzungs-Ausfällen wissen.

Seine sportliche Zukunft sieht der 31-malige Nationalspieler im Ausland. "Mein Gefühl sagt: ja." Er kenne die Bundesliga in- und auswendig und sei als Person so weit gereift, dass er sagen könne, er würde sich gern in einem anderen Land weiterentwickeln.

Badstuber war zuletzt von Bayern München an Schalke 04 verliehen. Er wird aber nicht zum deutschen Meister zurückkehren. Sein Vertrag endet zum 30. Juni. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass Badstuber nun eine neue Erfahrung, wahrscheinlich im Ausland, suchen wolle, hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt erklärt. (dpa)