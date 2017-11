Niederlage in der Champions League

Dortmund. Mit dem BVB ging es in den letzten Wochen steil bergab. Auch das Spiel gegen Tottenham Hotspur konnte daran nichts ändern. Wieder musste der BVB sich geschlagen geben und eine Niederlage hinnehmen.

Von Felix Meininghaus, 21.11.2017

Zehn Minuten vor Spielbeginn war die Stimmung in der „Gelben Wand“ merkwürdig gedrückt. Auf der größten Stehplatztribüne der Welt, wo sie sich sonst schon lange vor dem Anpfiff lautstark einsingen, herrschte Schweigen, und das lag nicht daran, dass es in der Champions League nur Sitzplätze gibt. Die Fans sind frustriert, weil es mit ihrer Mannschaft in den letzten Wochen steil bergab geht.

Nur ein Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen – und der auch lediglich im Pokal gegen den Drittligisten aus Magdeburg – das hat im ganzen Verein Spuren hinterlassen, der verzweifelt nach Sicherheit und Selbstvertrauen strebt. Die Suche wurde auch gegen Tottenham Hotspurs nicht besser. Im Gegenteil, das Spiel ging vor 65.849 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion nach einer Führung in der ersten Hälfte noch mit 1:2 (1:0) verloren, es geht für den BVB im letzten Gruppenspiel in Madrid nur noch darum, den dritten Platz zu sichern, der immerhin das Überleben in der Euro League garantieren würde.

Taktik modifziert

Wie es um den BVB im Herbst des Jahres bestellt ist, erläuterte Julian Weigl am Tag vor dem Spiel. Der Nationalspieler sprach über seine persönliche Performance, doch es klang, als referiere er über den generellen Zustand seiner Mannschaft: „Ich spiele aktuell nicht den Fußball, den ich gerne spielen möchte.“ Weigl sprach von „Fehlern, die ich selber mache“ und davon, dass sich diese Fehler im Kollektiv summieren.

Weigl beschrieb, was in den letzten Wochen allzu offensichtlich wurde: Alles in allem befinde sich die Borussia „in keiner guten Phase, das Selbstvertrauen ist nicht gerade riesig“. Da galt es, erst einmal Sicherheit zu gewinnen und keine Fehler zu machen. BVB-Trainer Peter Bosz, der am Spieltag seinen 54. Geburtstag beging, hatte seine zuletzt immer dringlicher hinterfragte Taktik modifiziert und spielte mit vier Mittelfeldspielern und zwei Spitzen anstatt im von ihm bevorzugten 4:3:3-System. Seiner Mannschaft tat das gut, sie bot zwar keinen mitreißenden aber immerhin soliden Fußball. Nach einer viertel Stunde gab es die erste sehenswerte Kombination, doch der Schuss von Yarmolenko geriet reichlich harmlos. Wenige Minuten später setzte der Ukrainer seinen Sturmpartner Pierre-Emerick Aubameyang herrlich in Szene, der jedoch allein vor dem herausstürmenden Tottenham-Keeper Hugo Lloris viel zu zögerlich agierte und den Ball am rechten Pfosten vorbeischob.

Die Flaute des Torjägers im Wartestand ging also weiter, in der 31. Minute war sie jedoch beendet. Wieder war es Yarmolenko, der den Gabuner mit einem wunderbaren Absatzkick bediente, der den Ball zur Führung ins lange Eck schob. 507 Minuten hatte Aubameyang nicht getroffen, nun hatte das Warten ein Ende.

Die Dortmunder Führung kam auch beim Publikum an, zum ersten Mal kam im Stadion so etwas wie Stimmung auf. Und was machte Tottenham, das zuletzt mit einem Sieg über Titelverteidiger Real Madrid für Aufsehen gesorgt hatte? Reichlich wenig, der englische Vizemeister agierte behäbig, die Klasse von Spielern wie Kane oder Alli blitzte allenfalls sporadisch auf. Allerdings übernahm der Gast peu al peu das Kommando und erspielte sich bis zur Pause zwei prächtige Möglichkeiten. Doch zuerst reagierte der zuletzt in die Kritik geratene Roman Bürki gegen Harry Kane prächtig, noch besser war die Parade des Schweizers kurz vor dem Pausenpfiff beim Kopfball von Eric Dier, den er mit einer fantastischen Parade von der Linie fischte.

Entscheidung in der 76. Minute

Der BVB ging auch dank seines Torhüters mit einer knappen Führung in die Pause, die dem angegriffenen Nervenkostüm doch gut tun müsste. Doch weit gefehlt, kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, gab es einen empfindlichen Rückschlag: In der 49. Minute verlor Toljan in der Vorwärtsbewegung, der Ball landete bei Harry Kane, der im Stile eines echten Torjägers zum Ausgleich einschob. Es begann eine knifflige Phase mit der bangen Frage: Wird die Mannschaft Borussia Dortmund wie am Freitag in Stuttgart nach dem Rückschlag kurz nach dem Wiederanpfiff in sich zusammenfallen? Der BVB kämpfte, doch alle Bemühungen wurden in der 76. Minute konterkariert, als Marc Batra die Verteidigungsarbeit einstellte und der ehemalige HSV-Stürmer Heung-Min Son den Treffer erzielte, der das Spiel entschied.

Die Borussia verpasste an diesem kühlen Novemberabend die Möglichkeit, ein wenig Kraft und Zuversicht zu tanken. Am Samstag kommt der sich im Hoch befindliche FC Schalke 04 zum Revierderby nach Dortmund. Dann könnte die Krise in schwarz-gelb einen neuen Höhepunkt erreichen.