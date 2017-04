Nach Explosionen

11.04.2017 Dortmund. Nach den Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sind die Spieler des Fußball-Bundesligisten auf dem Weg nach Hause.

Die unverletzten Profis verließen am Dienstagabend den Ort der Explosionen in der Nähe des Teamhotels im Dortmunder Stadtteil Höchsten. Zuvor hatten die Profis nahe des stark beschädigten Fahrzeugs gewartet. Abwehrspieler Marc Bartra war bei den Explosionen an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)