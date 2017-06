18.06.2017 Sotschi. Australiens Rekordschütze Tim Cahill nimmt auch die junge deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim Confed Cup sehr ernst.

"Hey, Draxler ist auch ein großer Name", sagte der 37 Jahre alte Angreifer im WM-Stadion von Sotschi über den Kapitän des deutschen Perspektivteams in Russland. Man müsse am Montag (17.00 Uhr) mutig auftreten gegen den Weltmeister, um sportlich zu bestehen. "Sonst werden wir das erste Opfer von Deutschland. Für uns ist das ein fantastisches Auftaktspiel. Auch diese junge deutsche Mannschaft ist für uns eine Herausforderung", erklärte Cahill.

Nationaltrainer Ange Postecoglu sprach ebenfalls von "einer tollen Prüfung" für sein Team. "Es kann nichts Besseres geben, als sich mit den Besten der Welt zu messen. Wir haben gut trainiert", sagte er bei der FIFA-Pressekonferenz. Alle 23 Akteure seien fit und einsatzfähig. Im Gegensatz zur deutschen Mannschaft absolvierte die australische Auswahl das Abschlusstraining in der WM-Arena für 2018. (dpa)