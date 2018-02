07.02.2018 Augsburg. Fußball-Profi Rani Khedira vom FC Augsburg wird nicht für Tunesien bei der Weltmeisterschaft in Russland auflaufen. Diese Entscheidung gab der Deutsch-Tunesier in Augsburg bekannt.

Er habe dem tunesischen Verband am Abend zuvor in einem Telefonat mitgeteilt, "dass ich für die WM absage". Der in Stuttgart geborene und ausgewachsene jüngere Bruder des deutschen Weltmeisters Sami Khedira begründete den Verzicht auf seine erste WM auch mit Sprachschwierigkeiten. "Ich spreche nur Deutsch", begründete der 24-Jährige. Zudem wolle er keinem Spieler, der mit der tunesischen Auswahl die WM-Qualifikation geschafft habe, den WM-Platz "klauen". Tunesien trifft in Gruppe G auf Belgien, England und Panama. (dpa)