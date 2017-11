29.11.2017 Madrid. In Spanien ist erneut ein Fußballstar in den Fokus der Steuerbehörden gerückt. Luka Modric von Real Madrid wird vorgeworfen, in den Jahren 2013 und 2014 fast 900 000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben, wie die Zeitung "El País" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete.

Bei den Geldern handele es sich um Einnahmen aus Bildrechten, die über eine Briefkastenfirma in Luxemburg am Fiskus vorbeigeschleust worden seien. Zudem interessierten sich die Behörden für Firmen, die der 32-jährige Kroate auf der Isle of Man unterhalten soll, hieß es.

Erst am Dienstag war Modrics Teamkollege Marcelo zur Nachzahlung von fast einer halben Million Euro verurteilt worden. Der Brasilianer hatte sich schuldig bekannt, Steuern hinterzogen zu haben. Dabei ging es ebenfalls um die Vermarktung von Bildrechten. (dpa)