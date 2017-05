10.05.2017 Southampton. Mit Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat der FC Arsenal auf seiner Aufholjagd Richtung Champions League erneut drei Punkte einkassiert.

Drei Tage nach dem überzeugenden 2:0 gegen Manchester United kam die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger im Nachholspiel auch beim FC Southampton zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg. Nach Vorarbeit von Özil erzielte Alexis Sánchez in der 60. Minute den Führungstreffer für die Gäste; Olivier Giroud machte kurz vor Schluss alles klar (83.).

Arsenal zog mit nunmehr 66 Punkten in der Tabelle der englischen Premier League an Man United (65) vorbei und ist nun Fünfter. Platz vier berechtigt zur Teilnahme an den Champions-League-Playoffs. Der Tabellenvierte Manchester City hat 69 Punkte, Manchester United fiel auf Rang sechs zurück. (dpa)