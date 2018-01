Fachblatt kicker

20.01.2018 Dortmund. Nach Informationen des „Kicker“ hat der englische Fußball-Spitzenclub FC Arsenal ein offizielles Angebot für Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang abgegeben.

Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal hat nach Angaben des Fachblatts kicker eine erste Offerte über 50 Millionen Euro für Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (28) unterbreitet. Allerdings dürfte das Angebot der Gunners nicht ausreichend sein, um von Dortmunder Seite über einen Transfer nachzudenken.

Der Vertrag des Gabuners beim BVB hat noch eine Laufzeit bis 2021. Für das Freitagspiel der Borussia in Berlin (1:1) war der Torjäger wegen nicht ausreichender Trainingsleistungen nicht nominiert worden.

Aubameyang absolvierte am Samstagmorgen eine knapp einstündige Trainingseinheit mit den BVB-Reservisten. Dass der exzentrische Angreifer am Freitagabend während des Punktspiels in Berlin in einer Soccerhalle mit Freunden Fußball gespielt hatte, wollte BVB-Trainer Peter Stöger allerdings nicht überbewertet wissen, stellte aber klar: "Ich hätte das nicht so gemacht." (SID, dpa)