Sieg gegen Singapur

13.06.2017 Singapur. Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel unter dem neuen Trainer Jorge Sampaoli gewonnen.

Vier Tage nach dem 1:0-Erfolg gegen Brasilien in Melbourne setzte sich der zweifache Weltmeister in Singapur in einem weiteren Testspiel mit 6:0 (2:0) durch. Für die Albiceleste trafen Federico Fazio (25. Minute), Joaquin Correa (30.), Alejandro Gomez (60.), Leandro Paredes (74.), Lucas Alario (90.+1) und Angel di Maria (90.+3).

In der südamerikanischen Qualifikation steht Argentinien bei noch vier ausstehenden Spieltagen zurzeit nur auf dem fünften Platz hinter Brasilien, Kolumbien, Uruguay und Sampaolis Ex-Team Chile. Für die WM 2018 in Russland qualifizieren sich nur die ersten vier Nationen direkt - der Fünfte muss in einem Playoff-Vergleich gegen ein Team aus Ozeanien antreten. Die Brasilianer sind bereits qualifiziert. (dpa)