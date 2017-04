Spanier auf Weg der Besserung

Marc Bartra unterstützt seine Mannschaftskollegen in Monaco.

19.04.2017 Monaco. Borussia Dortmund erhält im Kampf um den Einzug in das Halbfinale der Champions League beim AS Monaco besonderen Beistand. Wenige Stunden vor der Partie im Stade Louis II traf Marc Bartra im Fürstentum ein.

Der spanische Nationalspieler war beim Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten am vergangenen Dienstag verletzt worden. Er hatte sich einen Bruch der Speiche und Splitterwunden am Arm zugezogen. Nach einer Operation war der 26-Jährige am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Die Reise am Dienstag zum Spiel hatte das Team deshalb ohne Bartra angetreten. Der BVB geht davon aus, dass er in etwa vier Wochen wieder zu seinem Team stoßen und dann auch das Training wieder aufnehmen kann.

Um ihr Mitgefühl mit dem verletzten Bartra zu bekunden, hatten die BVB-Profis im Anschluss an den 3:1-Erfolg im vergangenen Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt vor der Südtribüne des Dortmunder Stadion ein Trikot mit dem Namen des Abwehrspielers präsentiert. Am Tag danach erhielt Bartra überraschenden Besuch von seinen ehemaligen Barcelona-Kollegen Jordi Alba und Sergio Busquets in Dortmund. (dpa)