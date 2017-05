Talent aus Belgien

Youri Tielemans trägt künftig das Trikot von AS Monaco.

25.05.2017 Paris. Der französische Fußball-Meister AS Monaco hat den belgischen Nationalspieler Youri Tielemans von RSC Anderlecht verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler werde einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2022 unterzeichnen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit. Nach französischen Medienberichten beträgt die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro.

Tielemans erzielte diese Saison in 49 Pflichtspielen 16 Tore für den belgischen Meister. "AS Monaco ist ein Verein mit einem ehrgeizigen Projekt, das in Europa Anerkennung findet und auf junge Spieler setzt", wurde der dreimalige Nationalspieler, dessen Mutter kongolesische Wurzeln hat, auf der Homepage der Monegassen zitiert. (dpa)