13.02.2017 Rom. Der AC Mailand tritt in der italienischen Fußball-Meisterschaft auf der Stelle. Bei Lazio Rom musste sich Milan am Montagabend mit einem 1:1 (0:1) begnügen und ist weiter Tabellensiebter der Serie A.

Lucas Biglia erzielte per Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Führung für die Gastgeber, der Spanier Suso glich in der 85. Minute aus. Lazio rutschte durch das späte Remis auf Platz sechs, hat aber nur einen Punkt Rückstand auf die Europa-League-Ränge. Der AC Mailand droht bei vier Zählern Rückstand auf die Europapokal-Plätze indes erneut den internationalen Wettbewerb zu verpassen. (dpa)