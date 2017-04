Stadionsprecher nennt falschen Namen

In einer Schweigeminute vor dem Spiel zwischen Santa Fe gegen FC Santos sollte einem verstorbenen Spieler gedacht werden. Stattdessen nennt der Stadionsprecher den Namen eines noch lebenden Spielers. Und der stand auch noch mit auf dem Feld.

27.04.2017

Es sollte ein Moment der Erinnerung an Fußballer Alexandre de Carvalho Kaneko werden. Der ehemalige Spieler des FC Santos ist am 18. April im Alter von 60 Jahren gestorben. Doch dann läuft die geplante Schweigeminute vor dem Spiel in der Copa Libertadores zwischen Santa Fe (Kolumbien) gegen FC Santos (Brasilien) furchtbar schief. Was dann passiert, zeigt ein Video das sich mittlerweile im Internet verbreitet hat.

Statt der verstorbenen Clublegende zu gedenken, nennt der Stadionsprecher einen anderen Namen: „Die Fußballwelt hat mit Ricardo Oliveira einen ihrer Großen verloren.“

Die 36.000 Zuschauer im Stadion erheben sich von den Plätzen und verstummen. Auch Mitspieler und Gegner halten inne. Und sogar Ricardo Oliveira selbst trauert. Denn der brasilianische Profi, der gerade vom Stadionsprecher für tot erklärt worden war, ist quicklebendig und steht im Trikot des FC Santos auf dem Platz.

„Ich habe nichts gehört“, sagte Oliveira Medienberichte zufolge nach dem Spiel zu dem Vofall. Dabei konnte der Profi, der schon in Europa für den FC Valencia und AC Mailand unter Vertag stand, auch schon über den Zwischenfall lachen. (ga)