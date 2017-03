Coupe de France: Achtelfinale

01.03.2017 Niort. Julian Draxler hat mit Paris St. Germain das Viertelfinale des französischen Pokals erreicht. Beim Zweitligisten FC Chamois Niortais tat sich das Team von Trainer Unai Emery auf schwer bespielbarem Rasen allerdings lange Zeit schwer.

Javier Pastore brachte die Gäste erst in der 78. Minute nach einem Freistoß in Führung, Edinson Cavani erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Julian Draxler spielte von Beginn an und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt, der deutsche Torhüter Kevin Trapp saß 90 Minuten auf der Bank. (dpa)