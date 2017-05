Sieg gegen Essen

10.05.2017 Düsseldorf. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind in der Bundesliga weiter klar auf Titelkurs. Mit dem 2:1-Erfolg gegen die SGS Essen hat das Team von Trainer Ralf Kellermann die Tabellenführung gefestigt.

Alexandra Popp (41. Minute) und Ewa Pajor (54.) erzielten die Tore zum 17. Saisonsieg der Wolfsburgerinnen am 20. Spieltag. Essen war durch Lea Schüller (39.) in Führung gegangen. Gewinnt Turbine Potsdam sein Spiel in Leverkusen (20.00 Uhr) nicht, stehen die Wolfsburgerinnen definitiv als Meister fest.

Der MSV Duisburg unterlag 1:2 gegen den 1. FFC Frankfurt und konnte sich nicht von der Abstiegszone absetzen. Im Tabellen-Mittelfeld setzte sich 1899 Hoffenheim mit 1:0 gegen den SC Sand durch. Der SC Freiburg besiegte USV Jena mit 2:0. (dpa)