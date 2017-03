Dynamo gegen FCK 3:3

03.03.2017 Düsseldorf. Der 1. FC Union Berlin nimmt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter fest ins Visier. Zum Auftakt des 23. Spieltags in der 2. Liga bezwang das Team von Trainer Jens Keller am Freitag die Würzburger Kickers mit 2:0 (1:0) und kletterte vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.

Hannover 96 kann am Samstag mit einem Sieg gegen Karlsruhe allerdings wieder an den Berlinern vorbeiziehen. Fortuna Düsseldorf besiegte durch einen Foulelfmeter von Ihlas Bebou in der Nachspielzeit (90.+3) den VfL Bochum mit 2:1 (0:1). Dynamo Dresden trennte sich nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung am Ende 3:3 (2:2) vom 1. FC Kaiserslautern. (dpa)