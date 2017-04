Explosionen beschädigen BVB-Mannschaftsbus

Der Bus von Borussia Dortmund steht mit einer beschädigten Scheibe in Dortmund an einer Straße.

Der Bus von Borussia Dortmund steht mit einer beschädigten Scheibe an einer Straße. Kurz nach der Abfahrt der Mannschaft von Dortmund vom Hotel zum Stadion sind in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert.

11.04.2017 Dortmund. Die Champions-League-Partie von Borussia Dortmund gegen AS Monaco ist abgesagt worden. Am Dortmunder Mannschaftsbus waren zuvor drei Sprengsätze explodiert. Diese sollen in einer Hecke platziert worden sein.

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel am Abend gegen AS Monaco abgesagt worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mit. Die Partie soll am Mittwoch um 18.45 Uhr stattfinden.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Kurz nach der Abfahrt des Fußball-Bundesligisten vom Hotel zum Stadion waren in der Nähe des Mannschaftsbusses Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt. Eine Person wurde verletzt. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat bestätigt, dass es sich bei dem Verletzten um BVB-Innenverteidiger Marc Bartra handelt.

Demnach wurde er an der Hand verletzt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach Angaben von Torhüter Roman Bürki wurde Bartra von Splittern der zerbrochenen Scheiben verletzt. „Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde“, sagte der Fußball-Profi von Borussia Dortmund der Schweizer Zeitung „Blick“. „Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion“, sagte Bürki. Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt. „Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert.“

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Stadionsprecher Norbert Dickel informierte die Fans vor Ort: „Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik“, sagte Dickel, der von einem „gravierenden Zwischenfall“ sprach.

Foto: Federico Gambarini/dpa Die Anzeigentafel im Stadion informiert die Fans auf den Rängen.

Der Ort der Explosionen wurde weiträumig abgesperrt. Die Mannschaft sollte mit einem anderen Bus zum Stadion gebracht werden.

In einer weiteren Polizeimitteilung hieß es: „Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Scheiben des Busses (ganz oder teilweise) geborsten und eine Person wurde verletzt. Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt hat oder wo genau etwas explodiert ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.“

Nach den drei Explosionen in der Nähe des Mannschaftsbusses suchte die Polizei die Umgebung mit einer Drohne ab. Es werde geprüft, ob möglicherweise ein weiterer Sprengsatz deponiert wurde, sagte ein Polizeisprecher am Einsatzort.

Die Sprengsätze, die in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses explodiert sind, waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einer Hecke versteckt. „Es scheint so gewesen zu sein“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Wer die Sprengsätze dort platziert habe und um welche Art von Sprengsätzen es sich gehandelt habe, sei aber noch unklar.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Terroranschlag handeln könnte. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. (dpa)