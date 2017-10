DFB-Pokal zweite Runde

23.10.2017 Schweinfurt. Der krasse Außenseiter 1. FC Schweinfurt 05 will seine minimale Chance in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt nutzen.

"Die Vorzeichen sind relativ klar. In 50 Spielen gibt es vielleicht ein oder zwei Spiele, in denen es klappen könnte. Es muss alles passen, um das Wunder zu schaffen", sagte der Vorsitzende des Fußball-Viertligisten, Markus Wolf, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Heimspiel am Dienstag. In der ersten Runde hatten die Schweinfurter den Zweitligisten SV Sandhausen aus dem DFB-Pokal geworfen.

Die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Unterfranken belegen derzeit Rang vier in der Regionalliga Bayern. Das Duell mit dem Bundesligisten aus Hessen sei für den Verein "sicher mit das Spiel des Jahres", sagte Wolf. Die Schweinfurter müssten ihre Aufgeregtheit ablegen, um eine Chance auf die Sensation zu haben. "Wir müssen die Nervosität ein bisschen wegstecken", befand der Vereinschef. (dpa)