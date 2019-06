01.06.2019 Köln. Matthias Sammers langjähriger Assistent Karsten Schumann hat in einem Vortrag vor Fußball-Trainern Anekdoten aus seiner Zeit beim FC Bayern München verraten.

So hätte der damalige Sportvorstand Sammer den neuen Trainer Pep Guardiola einst gefragt, wer bei Barcelona sein wichtigster Spieler gewesen sei und diese Frage dann selbst mit Carles Puyol beantwortet. "Als wir in diesem Moment sein Gesicht sahen, wussten wir: Es wird schwer mit Pep", sagte Schumann, der von 2006 bis 2012 Sammers Assistent beim DFB war und von 2012 bis 2016 in München, auf dem "taktikr-Fußballkongress". Zudem erklärte er: "Guardiola hat die Mannschaft zu sehr alleine gelassen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er das ganz Große im Moment nicht gewinnt."

Mit einem Schmunzeln erinnerte sich Schumann auch an ein Gespräch mit Präsident Uli Hoeneß. "Herr Schumann, Matthias Sammer schaut jeden Tag das Training. Und Sie auch. Ich bin einmal die Woche zum Mittagessen gegangen und wusste über alles Bescheid", habe dieser zu ihm gesagt. "Das kann man so machen", sagte Schumann: "Aber natürlich wusste er nicht über alles Bescheid. Konnte er auch nicht."

Aktuell kritisierte Schumann, dass der FC Bayern Trainer Niko Kovac alleine lasse. "Ihm fehlt jemand an seiner Seite. Da muss sich der Verein hinterfragen", sagte der Sportwissenschaftler: "Aber das können die Herren da oben auch gar nicht leisten. Hasan (Sportdirektor Salihamidzic, d. Red.), ohne ihm zu nahe zu treten, hat gar keine Trainer-Ausbildung. Ich bin sicher: Mit Matthias Sammer an seiner Seite säße Kovac fest im Sattel." (dpa)