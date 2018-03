WM-Testspiel

24.03.2018 Zürich. Cristiano Ronaldo, wer sonst. Im ersten Härtetest des WM-Jahres hat Portugal gleich wieder gesehen, wie abhängig der Fußball-Europameister von seinem Superstar ist.

"Mit zwei Treffern gegen Ägypten schlägt Cristiano Ronaldo eine weitere goldene Seite seiner Karriere auf, die bereits voller unvergesslicher Momente ist", schrieb die Zeitung "Record" nach dem dramatischen Finale zum 2:1 (0:0) im Test gegen den Afrikameister.

Nach dem Tor von Liverpool-Star Mohamed Salah sah es am Freitagabend im Züricher Letzigrund nach einer Überraschung aus. Aber verlieren ist nicht das Ding von Ronaldo. Zweimal schraubte er sich in der Nachspielzeit nach Flanken von Ricardo Quaresma in die Höhe und sorgte mit seinen wuchtigen Kopfbällen noch für den Favoriten-Erfolg. "Sieg durch den Kopf von Ronaldo in einem verrückten Finale", schrieb "A Bola".

Trainer Fernando Santos ist die Fokussierung auf den Superstar aber offenbar nicht so recht. "Diese Spiele dienen nicht dazu, die individuelle Qualität der Spieler zu bewerten. Es geht um andere Dinge: Wie die Spieler mit der Taktik der Mannschaft zurecht kommen, wie sie miteinander spielen", sagte der Coach. Bei der WM könnte es im Achtelfinale zu einem raschen Wiedersehen mit Ägypten kommen. (dpa)