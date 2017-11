In der Bundeslig

02.11.2017 München. Offensivstar Arjen Robben vom FC Bayern bewertet die beiden siegreichen Duelle mit RB Leipzig als optimalen Gradmesser für den Bundesligaklassiker am Samstag bei Borussia Dortmund. Es sei ganz gut gewesen, "dass wir jetzt zweimal Leipzig als Gegner hatten.

Da gibt es schon Ähnlichkeiten in der Spielweise, von den Spielertypen, von der Qualität der Mannschaft", sagte Robben der "Bild"-Zeitung in einem Interview.

Trotz der derzeitigen Krise der Dortmunder bleibt für den 33-jährigen Niederländer die Borussia der Hauptrivale um die Meisterschaft. "Ja! Das bleibt auch bis zum Ende so. Auch Leipzig ist weiter dran. Man muss natürlich bei beiden jetzt mal abwarten, was in Europa passiert, wie sie und ob sie weiterkommen in der Champions League", sagte Robben. Unter Trainer Jupp Heynckes wandelten die Bayern in nur drei Ligaspielen einen Rückstand von fünf Punkten auf den BVB in einen Vorsprung von drei Zählern um.

Robben ist dennoch gewarnt. "Für uns gilt: Bei einem Spiel, an einem Tag wie am Samstag kann immer alles passieren. Dass Dortmund große Qualität hat, das ist ganz klar. Wenn sie einen guten Tag haben, wird es auch für uns sehr schwierig", mahnte der Ersatzkapitän. (dpa)