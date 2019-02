Stürmer in Japan

22.02.2019 Köln. Lukas Podolski hat sich enttäuscht darüber gezeigt, im vergangenen November nicht zur Geburtstags-Gala seines früheren Vereins 1. FC Köln eingeladen worden zu sein.

"Ich hätte natürlich versucht, nach Köln zu kommen", sagte Podolski in einem Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers". "Aber da ich keine persönliche Einladung vom FC-Vorstand bekommen habe, weder einen Brief, noch einen Anruf, hatte sich das für mich dann sowieso erledigt. Vielleicht war mein Kommen einfach unerwünscht", sagte der ehemalige Nationalspieler mit Blick auf die Feier zum 70. Club-Geburtstag.

Die Beziehungen zu den Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten seien in der letzten Zeit abgekühlt, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014. Er verfolge den FC "nicht mehr so intensiv wie noch in der letzten Saison in der Bundesliga", sagte der 33 Jahre alte Stürmer des japanischen Erstligisten Vissel Kobe und ergänzte: "Es gibt sicherlich einige Leute, die denken: 'Der Poldi mit seinem FC, jetzt fängt der schon wieder an, der soll mal lieber seinen Mund halten."

In Japan startet für Podolski und Vissel Kobe die Saison an diesem Freitag mit dem Auswärtsspiel bei Cerezo Osaka (11.30 Uhr MESZ). (dpa)