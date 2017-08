Weltmeister trifft

26.08.2017 Kobe. Trotz eines Führungstreffers durch Deutschlands Weltmeister Lukas Podolski hat sein neuer Club in Japan erneut eine Niederlage kassiert. Vissel Kobe unterlag am beim Auswärtsspiel gegen Jubilo Iwata mit 1:2.

Damit ist Podolskis neuer Verein seit nunmehr fünf Spielen in Serie erfolglos. Podolski traf zwar drei Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Doch schon wenige Minuten später glich der von Beginn an überlegene Gegner aus. In der 79. Minute erzielte Jubilo Iwata dann durch einen Freistoß das Siegtor. Kurz nach Schlusspfiff erhielt Podolski wegen Meckerns noch die Gelbe Karte.

Podolski war vom türkischen Club Galatasaray Istanbul im Sommer nach Japan gewechselt, sein Vertrag läuft zwei Jahre. Bei seinem Debüt mit Vissel Kobe hatte er einen 3:1-Sieg gefeiert und zwei Tore erzielt. Seitdem gab es aber kein Erfolgserlebnis für seinen Verein mehr. (dpa)