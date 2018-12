12.12.2018 Madrid. Titelverteidiger Real Madrid hat zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League eine peinliche Niederlage kassiert. Die Königlichen unterlagen ohne zahlreiche Stammspieler zu Hause 0:3 (0:2) gegen ZSKA Moskau.

Real stand allerdings schon vor der Partie als Gruppensieger fest, für den spanischen Fußball-Club war es die zweite Niederlage in der Königsklassen-Vorrunde. ZSKA hatte bereits das Hinspiel in Moskau mit 1:0 gewonnen.

Moskau bleibt trotz des klaren Sieges nur der letzte Platz in der Gruppe G, weil Viktoria Pilsen zeitgleich 2:1 (0:0) gegen AS Rom gewann. Der tschechische Club spielt damit in der Europa League weiter. Rom hatte den Achtelfinal-Einzug schon vor dem Spiel sicher.

In Madrid trafen Stürmer Fjodor Tschalow (37. Minute), Georgi Schtschennikow (43.) und Arnor Sigurdsson (73.) für den Außenseiter. Den Madrilenen gelang trotz zeitweise großer Überlegenheit kein Tor. Coach Santiago Solari schonte zu Beginn unter anderem den später eingewechselten Nationalspieler Toni Kroos, Weltfußballer Luka Modric den Waliser Gareth Bale und Innenverteidiger Raphael Varane. (dpa)