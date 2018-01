Keine Angst vor Deutschland

Schaut selbstbewusst Richtung WM in Russland: Mexiko-Star Javier "Chicharito" Hernández.

02.01.2018 London/Mexiko-Stadt. Der mexikanische Nationalspieler Javier "Chicharito" Hernández hat sich für die Fußball-WM in Russland hohe Ziele gesteckt.

"Wir streben nicht nur an, in das Viertelfinale zu kommen. Wir werden unsere Ambitionen nicht beschränken", sagte der Stürmer in einem veröffentlichten Interview auf der Internetseite seines englischen Vereins West Ham United. "Jedes Team bei der WM hat seine Chance und wir werden unser Bestes geben, um ins Finale einzuziehen und sogar die Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Mexiko trifft in seinem ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni in Moskau auf Titelverteidiger Deutschland. Danach spielt die Tri gegen Schweden und Südkorea. "Man kann noch nicht sagen, welche dieser Mannschaften sich weiterqualifiziert. Deutschland ist natürlich der Favorit, aber auch die anderen drei werden versuchen weiterzukommen", sagte der frühere Profi von Bayer Leverkusen.

Bis auf seine jüngste Verletzung blickt der 29-Jährige auf ein gutes Jahr zurück. "Ich wurde Torschützenkönig meiner Nationalmannschaft, habe im Confederations Cup gespielt und habe gezeigt, dass Mexiko sich als Mannschaft verbessert", sagte er. "Es war kein schlechtes Jahr und 2018 wird hoffentlich noch besser." (dpa)