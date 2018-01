Rund 20 Millionen Euro Ablöse

13.01.2018 Dortmund/Basel. Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Manuel Akanji vom FC Basel. Der 22 Jahre alte Schweizer Nationalspieler soll laut Medienberichten für rund 20 Millionen Euro zum Fußball-Bundesligisten wechseln.

Der "kicker" berichtete am Samstag, dass sich auch der englische Top-Club Manchester United um Akanji bemüht habe - doch der Vertragsabschluss mit dem BVB stehe einen Tag vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) unmittelbar bevor.

Akanji soll die Defensive des Revierclubs stabilisieren, die mit 24 Gegentoren in der Hinrunde nur mittelmäßig agierte. Die Schweizer Zeitung "Blick" berichtete, dass Akanji bereits am Samstag Basels Trainingslager in Marbella verlassen habe, um nach Dortmund zu reisen. Inklusive Boni solle der Transfer 21,5 Millionen Euro kosten. Nur für Breel Embolo (FC Schalke 04) wurde mit rund 25 Millionen Euro eine höhere Ablöse für einen Profis aus der Schweizer Liga gezahlt. (dpa)