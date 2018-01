Sportschau-Wahl

Köln. Sein zwölftes Tor des Monats bedeutet für Lukas Podolski auch das Tor des Jahres. Der Treffer des ehemaligen FC-Spielers wurde von den Sportschau-Zuschauern zum Sieger gewählt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2018

Die Geschichte hätte schöner nicht geschrieben werden können: Ausgerechnet in seinem letzten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft erzielte Lukas Podolski im März vergangenen Jahres gegen England das entscheidende 1:0. Podolski war an diesem Tag als Kapitän aufgelaufen. Sein Abschied stand lange fest. Der Publikumsliebling nahm sich in der 69. Minute ein Herz und hämmerte den Ball mit seiner linken Klebe ins Netz zum 1:0-Erfolg. Ein Traumtor. Das fanden nicht nur die 60.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion.

Der Treffer wurde im April dann zum Tor des Monats der Sportschau gewählt. Und da Geschichte, aber auch Tor nicht schöner hätten sein können und Lukas Podolski ein absoluter Sympathieträger ist, hat er es nun wieder getan: Podolski hat das Tor des Jahres geschossen. Das gab der TV-Sender bekannt. Podolski setzte sich mit fast 40 Prozent der Stimmen vor Christian Beck und Leon Goretzka durch. Nico Perrey vom Bonner SC landete mit seinem Hackentor gegen Hannover 96 immerhin auf Rang sieben.