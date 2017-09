Nach Europa-Pleite

16.09.2017 Dortmund. Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln will nach dem unrühmlichen Europa-League-Auftritt seiner Fans in London in der Meisterschaft endlich den ersten Punkt holen.

Bei Borussia Dortmund sind die Rheinländer am Sonntag (18.00 Uhr) zwar nur Außenseiter, doch zuletzt sah der FC gegen den BVB immer gut aus - in den letzten sechs Pflichtspielen blieb Köln ungeschlagen. Cheftrainer Peter Stöger hat in seiner Amtszeit noch keine Partie gegen die Dortmunder verloren; seit 2014 gab es zwei Siege und vier Unentschieden.

"Köln verfügt über eine gute Qualität, aber wir müssen das Spiel gewinnen", sagte BVB-Coach Peter Bosz vor dem Duell im Dortmunder Stadion. Bei einem Sieg winkt dem BVB zum Abschluss des 4. Spieltags die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

Der BVB unterlag zuletzt in der Champions League Tottenham Hotspur mit 1:3, die Kölner verloren beim FC Arsenal mit dem gleichen Ergebnis. Dortmund muss weiterhin auf Abwehrspieler Marc Bartra wegen Adduktorenproblemen verzichten. Über einen Einsatz von Mario Götze, der im Duell mit Tottenham einen Schlag in das Gesicht bekommen hatte und über Zahnprobleme klagte, soll kurzfristig entschieden werden.

Köln muss ohne Jonas Hector planen. Der Nationalspieler hatte sich in London einen Riss der Syndesmose zugezogen. In der Bundesliga wartet der FC noch auf seinen ersten Saisonpunkt und rangiert auf dem 18. Tabellenplatz. Stöger ist trotz der bisherigen Negativbilanz optimistisch: "Das, was ich gegen Arsenal über Phasen gesehen habe, gibt mir Hoffnung, dass es zeitnah mit Punkten so weit sein wird." (dpa)