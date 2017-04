Mailand-Derby endet 2:2

15.04.2017 Rom. Juventus Turin und AS Rom haben ihre Spitzenplätze in der italienischen Serie A verteidigt. Tabellenführer Turin siegte dank eines Doppelpacks von Torjäger Gonzalo Higuain (22./43. Minute) 2:0 (2:0) bei Schlusslicht Delfino Pescara und baute seinen Vorsprung auf Rom auf acht Zähler aus.

Der Hauptstadtclub kam gegen den Fünften Atalanta Bergamo am nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Gäste waren in der 22. Minute durch Jasmin Kurtic in Führung gegangen, der frühere Bundesliga-Profi Edin Dzeko erzielte den Ausgleich für Rom (50.). Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte durch. Sein Nationalmannschafts-Kollege Sami Khedira wurde bei Juventus Turin geschont.

Der AC Mailand konnte in seiner ersten Partie nach dem Eigentümerwechsel vergangene Woche einen Sieg des Stadtrivalen Inter Mailand im Derby in der siebten Minute der Nachspielzeit gerade noch abwenden. Trotz einer 2:0-Führung für Inter endete die Partie 2:2. (dpa)