23.04.2017 Rom. Juventus Turin ist auf dem Weg zur italienischen Fußball-Meisterschaft nicht zu stoppen. Das Team um den Weltmeister Sami Khedira gewann gegen CFC Genua 1893 souverän mit 4:0 (3:0).

Ezequiel Munoz (17.) per Eigentor, Paulo Dybala (18.), Mario Mandzukic (41.) und Leonardo Bonucci (64.) machten für den Champions-League-Halbfinalisten den 17. Sieg im 17. Heimspiel der Serie A in dieser Saison perfekt.

Der SSC Neapel hatte zuvor den Sprung auf den Champions-League-Rang zwei verpasst. Die Süditaliener kamen nur zu einem 2:2 (0:0) bei Sassuolo Calcio und blieben Dritter hinter Juventus Turin (83 Punkte) und AS Rom (72). Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri ist in der Meisterschaft aber seit sieben Spielen ungeschlagen. Rom mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger kann seinen Vorsprung auf Neapel mit einem Sieg bei Schlusslicht Delfino Pescara am Montag ausbauen.

Dries Mertens traf nach einer schönen Kombination über Marek Hamsik und José Callejon zum 1:0 für die Gäste (52. Minute). Es war bereits das 22. Saisontor des Offensivspielers. Domenico Berardi (59.) und Luca Mazzitelli (80.) trafen für Sassuolo, ehe Arkadiusz Milik noch der Ausgleich gelang (85.). Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Stürmer Lorenzo Insigne reichte es für Neapel trotz eines Latten- und eines Pfostentreffers in der zweiten Halbzeit nicht zum Sieg. (dpa)