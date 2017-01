Neuer Kollege für Boateng

31.01.2017 La Palmas. Der Ex-Schalker Kevin Prince Boateng bekommt einen neuen Teamkollegen. Der spanische Stürmer Jesé Rodriguez wechselt nach nur sechs Monaten von Paris Saint-Germain auf eigenen Wunsch in seine kanarische Heimat zum UD Las Palmas.

Der 23-Jährige werde auf Leihbasis zunächst bis zum 30. Juni bei dem Club spielen, teilte der Fußball-Verein aus der spanischen Primera División auf seiner Webseite mit.

Paris hatte im vergangenen August etwa 25 Millionen Euro Ablösesumme an Real Madrid gezahlt. Jedoch hatte der Offensivspieler beim französischen Meister nur zwei Tore in 14 Partien erzielt. "In solchen Momenten gibt es keinen besseren Ort als die Heimat, um Selbstvertrauen zurückzugewinnen", sagte UD-Trainer Quique Setien.

Las Palmas liegt in der Tabelle derzeit auf dem elften Platz. Der Club hat noch Chancen auf eine Teilnahme an der Europa League. (dpa)