Internationale Pressestimmen zur Weltfußballer-Wahl

10.01.2017 Berlin. Die internationalen Pressestimmen zur Weltfußballer-Wahl.

SPANIEN:

"Marca": "Kantersieg der Weißen bei den FIFA-Preisen - Ronaldo ist der große Triumphator."

"El Mundo": "König Cristiano. Messi blieb zu Hause."

"AS": "Cristiano gewann The Best und Luis Enrique ließ die Gala boykottieren."

"El País": "Cristianos Glückssträhne setzt sich fort."

"Mundo Deportivo": "The Best ist zu Hause geblieben. Messi blieb wie Iniesta, Piqué und Luis Suárez der Gala fern. Sie wollen ihr Fest am Mittwoch beim Pokalrückspiel gegen Bilbao feiern."

"Sport": "Barça gab Ronaldo und der FIFA einen Korb."

GROSSBRITANNIEN:

"BBC Sport": "Er hat jetzt auch etwas, was Messi nicht hat - die Ehre, bester männlicher Fifa-Spieler genannt zu werden."

"The Telegraph": "Er hat den Zweitplatzierten und seinen großen Rivalen Lionel Messi und Antoine Griezmann geschlagen und seinen Sweep von individuellen Topauszeichnungen komplettiert."

"Evening Standard": "Ronaldo genoss ein großartiges Jahr. (...) Und jetzt sind seine Leistungen von den Medienvertretern, Nationaltrainern, Mannschaftskapitänen und der Öffentlichkeit anerkannt worden."

"Mirror": "Der Mann von Real Madrid erlebte ein brillantes Jahr mit Verein und Nationalmannschaft und hat sich gegen Lionel Messi und Antoine Griezmann durchgesetzt, um die Auszeichnung abzuräumen."

"The Guardian": "Cristiano Ronaldo wurde als bester Spieler der Welt gekrönt bei den ersten Fifa "The Best" Awards in Zürich."

ITALIEN:

"Gazzetta dello Sport": "Ranieri Mister Mondo. King Claudio schlägt Zidane. Triumph für CR7: Er ist der beste Spieler der Welt. Messi ist nicht dabei."

"La Repubblica": "Ranieri, das Leben ist schön! Es ist wie ein Oscar aus den Händen von Maradona."

"Il Messaggero": "Ranieri Simply The Best: Claudios Märchen geht weiter. Und wie vorausgesagt: Den Titel Bester Spieler des Jahres erobert Cristiano Ronaldo."

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Der große Abwesende ist der Franzose von Atlético Madrid, Antoine Griezmann, der als bester Spieler der EM mit der französischen Mannschaft gewählt wurde, die im Finale gegen Portugal unterlag." (dpa)