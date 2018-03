MLS-Debüt am Samstag?

30.03.2018 Los Angeles. Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimović hat zum ersten Mal als Spieler der Los Angeles Galaxy den Rasen betreten. Der 36-Jährige absolvierte seine erste Trainingseinheit für das Team aus der nordamerikanischen Profi-Liga MLS.

Ibrahimović, der erst am Donnerstagabend in der US-Westküstenmetropole gelandet war, gab sich offen und verbreitete unter seinen neuen Mitspielern sofort gute Laune.

Bei der Einheit auf einem Trainingsplatz in unmittelbarer Nähe zum StubHub Center, der Heimspielstätte des Teams aus Kalifornien, herrschte großer Medienandrang. Besonderes die internationalen Pressevertreter waren gespannt auf den extrovertierten Stürmer. Fans waren nicht zugelassen. Ibrahimović wurde jedoch bereits am Vortag von hunderten Galaxy-Fans euphorisch am Flughafen in Los Angeles willkommen geheißen.

Der ehemalige Profi von Manchester United könnte bereits am Samstag sein MLS-Debüt für die Galaxy geben. Es wird damit gerechnet, dass Ibrahimović seiner Mannschaft beim Stadtderby gegen Los Angeles FC zur Verfügung stehen wird. (dpa)