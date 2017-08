Transfermarkt

Juventus Turin ist am Schalker Benedikt Höwedes interessiert.

30.08.2017 Gelsenkirchen. Nach 17 Jahren auf Schalke steht Benedikt Höwedes vor dem Wechsel nach Italien. Der Transfer zu Juventus Turin steht unmittelbar bevor.

Der Wechsel von Weltmeister Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 zum italienischen Fußball-Meister Juventus Turin steht offenbar unmittelbar bevor. „Es geht nur noch um kleine Details, Bene kann zum Medizincheck nach Turin fliegen“, sagte Schalke-Manager Christian Heidel der Zeitung „RevierSport“.

Demnach soll der Abwehrspieler am heutigen Mittwoch den Medizincheck beim Club von Nationalmannschaftskollege Sami Khedira absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für die Italiener. Das Transfervolumen soll sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen, wie die „Bild“-Zeitung und der „Kicker“ berichten.

Höwedes war vor Saisonbeginn vom neuen Schalke-Coach Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt worden und hatte seinen Stammplatz verloren.

Bis zum Transferende am Donnerstag (18.00 Uhr) will Schalke sich noch von Donis Avdijaj und Sidney Sam trennen. An Sam zeigt der Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart Interesse. Ein Wechsel zum Zweitligisten VfL Bochum, wo sich der 29 Jahre alte Offensivspieler zuletzt fit hielt, stand laut Heidel nie zur Debatte: "Das ist immer falsch rübergekommen." (dpa)