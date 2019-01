Spiel am Donnerstag

31.01.2019 Berlin. Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Köln ist im ersten Pflichtspiel des Jahres beim 1. FC Union Berlin gestrauchelt.

Das Team von Trainer Markus Anfang unterlag am Donnerstag in der 2. Fußball-Bundesliga bei den Eisernen mit 0:2 (0:2) und bleibt in der Tabelle als Zweiter (36 Punkte) vier Zähler hinter Spitzenreiter Hamburger SV zurück. Die Unioner rückten durch den siebten Heimsieg der laufenden Spielzeit am punktgleichen FC St. Pauli (34) vorbei auf Rang drei, der am Saisonende die Aufstiegs-Relegation bringt.

Vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion "An der Alten Försterei" blieben die Kölner in den Startlöchern sitzen. Nach Vorarbeit von Suleiman Abdullahi war Marcel Hartel völlig frei und versenkte den Ball nach 25 Sekunden per Fallrückzieher zum 1:0 für die Gastgeber. Verteidiger Florian Hübner legte per Kopf nach Freistoß-Flanke von Kapitän Christopher Trimmel zum 2:0 nach (30. Minute). Zwischendurch dominierten die Gäste deutlich, konnten aus über 70 Prozent Ballbesitz aber keinen zählbaren Nutzen ziehen.

Die mit den beiden Neuzugängen Johannes Geis (von Schalke 04) und Florian Kainz (von Werder Bremen) angetretenen Kölner vergaben beste Chancen. Dominick Drexler (22./45.) und der Ex-Berliner Simon Terodde (41.) scheiterten am starken Union-Torhüter Rafal Gikiewicz. Die Hauptstädter haben als bestes Heimteam der Liga jetzt keinen ihrer letzten 17 Auftritte im eigenen Stadion verloren. Auch Gelb-Rot für Ken Reichel (66.) änderte daran nichts mehr. (dpa)