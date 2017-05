Kimmich und Sanches starten

05.05.2017 München. Der FC Bayern München muss im ersten Spiel nach dem Gewinn des 27. Meistertitels ohne Javi Martínez und Kingsley Coman auskommen. Abwehrspieler Martínez fällt am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 wegen einer Erkältung aus.

Flügelstürmer Coman hat Probleme am Fuß. Trainer Carlo Ancelotti kündigte zudem an, dass im Mittelfeld die Youngster Joshua Kimmich und Renato Sanches beginnen werden. Auch nach dem Gewinn der Meisterschaft seien die letzten drei Saisonspiele wichtig, betonte Ancelotti: "Morgen ist speziell, unsere Fans kommen, um zu feiern." Bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Darmstadt würde der Abstieg der Gäste in die 2. Bundesliga besiegelt. (dpa)