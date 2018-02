04.02.2018 Barcelona. Der FC Barcelona hat die erste Saison-Niederlage in der spanischen Primera División nur knapp verhindert. Das katalanische Starensemble mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam gegen den Stadtrivalen Espanyol Barcelona nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Gerard Moreno hatte Gastgeber Espanyol mit seinem Tor in der 66. Minute zunächst in Führung gebracht, Gerard Piqué (82.) erzielte in der Schlussphase den Ausgleich für den Tabellenführer. Im spanischen Pokalwettbewerb hatte Barça Mitte Januar im Viertelfinal-Hinspiel gegen Außenseiter Espanyol überraschend verloren, war anschließend aber trotzdem weitergekommen. (dpa)