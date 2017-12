Soll Interesse am Job des australischen Fußball-Nationaltrainers haben: Jürgen Klinsmann.

05.12.2017 Sydney. WM-Teilnehmer Australien will sich bei der Suche nach einem neuen Fußball-Nationaltrainer von einer Expertenkommission beraten lassen. Das Gremium soll bis Februar den neuen Coach aus einem Kandidatenkreis auswählen, zu dem angeblich auch Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann gehört.

Klinsmann habe nach dem Rücktritt des bisherigen Nationaltrainers Ange Postecoglou über einen Bekannten Interesse an dem Job signalisiert, berichteten australische Medien. Der australische Verband sei auch für einen ausländischen Trainer offen, sagte Verbandschef David Gallop. Allerdings müsse der Coach dann auf jeden Fall in Australien leben.

Klinsmann musste im Herbst 2016 als US-Nationaltrainer gehen. Der frühere Nationalspieler lebt in Kalifornien. Als weiterer Anwärter auf das Amt in Australien gilt der frühere englische Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson. Eine Expertenrunde mit den früheren australischen Auswahlspielern Mark Schwarzer, Mark Bresciano und Stan Lazaridis soll nun den geeigneten Coach empfehlen.

Australien ist zum vierten Mal in Serie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Bei der WM in Russland spielen die Socceroos in der Vorrunde gegen Frankreich, Peru und Dänemark. (dpa)