Leverkusen gegen Gladbach

29.01.2017 Leverkusen. Jonathan Tah stand im Spiel gegen Gladbach häufig im Mittelpunkt. Neben seinem ersten Treffer als Profi, musste der Innenverteidiger viel Lehrgeld bezahlen.

Der Moment des ersten Tores zählt zu den unvergesslichen in der Karriere eines Fußballprofis. Ein Ereignis, das ein befreiendes, neues und eigentlich gutes Gefühl beim Torschützen hervorbringt. Jonathan Tah aber verspürte nichts von alledem. Er hatte weder Lust sich den Spielball zu sichern, noch wird er auf den Gedanken gekommen sein, sich das Trikot einzurahmen und übers Bett zu hängen. Sein persönlicher Anteil am 2:3 (2:0) von Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach führte nur dazu, dass er sich nach dem Schlusspfiff in der Bayarena seine Nummer Vier über den Kopf zog und wortlos in der Kabine verschwand.

Nach 31 Minuten seines 60. Bundesligaspiel verlor Tah seine Tor-Jungfräulichkeit verlor. Nach einer Ecke von Hakan Calhanoglu setzte der Innenverteidiger seine 1,92 Meter und 90 Kilogramm im Duell der Kolosse gegen Gladbachs Jannik Vestergaard (1,99m/98kg) ebenso geschickt wie gewinnbringend ein und traf per Kopf zum 1:0.

Ein Moment, der Leverkusen unverhofft die Führung bescherte. Eine halbe Stunde lang hatte nämlich die in dieser Saison auswärts noch sieglose Borussia klar den Ton angegeben. „Wir waren am Anfang nervös, haben viele leichte Fehler gemacht und im hinteren Bereich inkonsequent verteidigt. Da ist es noch gut gegangen“, schwante Bayer-Coach Roger Schmidt schon Böses. In dieser Phase sah auch Jonathan Tah gegen die variabel angreifenden Gladbacher immer wieder schlecht aus. Als dem 20-Jährigen aber sein erster Bundesligatreffer gelang und dann Chicharito nach der nächsten Calhanoglu-Ecke auch noch seine 782 Minuten andauernde Torflaute mit dem 2:0 beendete (34.) sprach alles für Leverkusen. Bis zur Pause hätte Bayer gegen die taumelnden Gäste sogar das 3:0 erzielen können. „Wir haben uns in der Pause vorgenommen, diszipliniert und konsequent zu verteidigen, kompakt und defensiv stabil zu stehen. Wir haben aber überall auf dem Feld unsere Inkonsequenz fortgeführt“, haderte Roger Schmidt.

Nicht allein, aber stellvertretend für die fehlende Entschlossenheit stand Jonathan Tah. Beim 1:1 von Lars Stindl (52.) ging ihm nach einem an der Strafraumgrenze aufspringenden Ball zunächst das Timing ab, im anschließenden Zweikampf ließ er sich von Gladbachs aus dem Abseits kommenden Kapitän abkochen. Und nach dem Ausgleich, den der überragende Stindl nach einem tollen Borussen-Spielzug frei stehend per Kopf erzielen durfte (58.), ließ sich Tah beim 2:3-Siegtreffer von Raffael (71.) wie ein Schuljunge ausspielen.

„Es ist manchmal die Tragik des Fußballs. Aber Jonathan ist noch jung und wird aus seinen Fehlern lernen“, nahm Bayer-Sportdirektor Rudi Völler den Tordebütanten und Unglücksraben in Schutz. Auch Roger Schmidt fand in der fehlenden Erfahrung eine Erklärung für den nach der Pause taktisch unreifen und im Defensivverhalten wilden Auftritt: „Einige hatten heute sicher keine gute Tagesform. Und wir haben viele junge Spieler auf dem Platz, die so eine Situation unterschätzen. Ein 2:0 gibt eben nur scheinbar Sicherheit, vor allem wenn der Anschlusstreffer fällt.“

Während die Gladbacher ihr Auswärtstorkonto verdoppelten, als verdienter Sieger vom Platz gingen und nach einer mental starken Leistung von besseren Zeiten träumen dürfen, gab es für Leverkusen nach dem 3:1 gegen Berlin einen herben Rückschlag im Kampf um den Anschluss an die Europapokalplätze. Und Jonathan Tah? Er wird sicher nicht den Moment seines ersten Tores vergessen wollen, ganz sicher aber das Spiel, in dem es gefallen ist. (Martin Sauerborn)