Nach langer Verletzung

24.12.2017 Mönchengladbach. Mehr als eineinhalb Jahre musste der Schweizer Josip Drmic wegen eines Knorpelschadens pausieren und hatte auch das Karriereende im Kopf. Mittelweile hat der Stürmer von Borussia Mönchengladbach mit ersten Einsätzen sein Comeback gefeiert.

Der große Traum des Schweizers ist die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft. "Es steht etwas Großes an. Natürlich arbeite ich daran, es zu schaffen, zur WM zu fahren", sagte der Nationalspieler der "Rheinischen Post". "Ob ich dabei sein kann, hängt von vielen Sachen ab. Große Ziele erreicht man nur in kleinen Schritten."

Nationaltrainer Vladimir Petkovic habe ihm in Gesprächen Vertrauen gegeben. "Ich weiß, dass ich dazugehöre", sagte Drmic. Der Coach habe ihm aber auch gesagt, dass er spielen müsse, um sich zu empfehlen.

Große Unterstützung spüre er bei seinem Club. "Ich bin meinem Trainer Dieter Hecking sehr dankbar, dass er mir so schnell die Chance gegeben hat. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ein Spieler so lange raus war".

Noch sei der Weg zurück in den Fußballalltag aber nicht abgeschlossen. "Ich werde nicht aufgeben, ich glaube an mich. Wie heißt es bei Rocky Balboa: Keiner schlägt dich so hart wie das Leben. Aber ich sage: Ich wehre mich". (dpa)