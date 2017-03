Wolfsburg vor dem Aus

23.03.2017 München/Wolfsburg. Die Fußballerinnen des FC Bayern München dürfen weiter auf das Halbfinale in der Champions League hoffen, der VfL Wolfsburg steht hingegen vor dem Aus.

Der deutsche Meister aus München gewann durch ein Tor von Vivianne Miedema das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint Germain mit 1:0 (0:0). Der Heimerfolg ohne Gegentor bedeutet für das Rückspiel in Frankreich in der nächsten Woche eine ordentliche Ausgangslage für den Bundesliga-Dritten.

In einem intensiven Spiel vor 7300 Zuschauern - darunter auch Herren-Chefcoach Carlo Ancelotti - durften Präsident Uli Hoeneß und der Bayern-Anhang in der 72. Minute jubeln. Sara Däbritz behauptete vor dem PSG-Strafraum den Ball und bediente Miedema. Der Distanzschuss der Niederländerin prallte gegen den Innenpfosten und ins Tor. Für die 20-jährige Miedema war es der achte Treffer im laufenden Wettbewerb.

Indes unterlagen die Wolfsburger Damen dem Titelverteidiger Olympique Lyon mit 0:2 (0:0) und müssen im Rückspiel am kommenden Mittwoch in Frankreich deutlich gewinnen. Camille Abily in der 62. Minute und die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán zwölf Minuten später sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Auswärtssieg des dreifachen Champions-League-Siegers. (dpa)