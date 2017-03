4:1 gewann Real Madrid in Eibar.

04.03.2017 Eibar. Der FC Barcelona und Real Madrid geben sich im Titelkampf in der Primera División keine Blöße. Nachdem die Königlichen ihr Spiel in der ersten spanischen Fußball-Liga gegen den SD Eibar bereits 4:1 (3:0) gewonnen hatten, zog Barça am Abend nach.

Die Katalanen feierten beim 5:0 (2:0) gegen Celta Vigo einen Kantersieg und liegen weiter mit einem Punkt vor dem Erzrivalen an der Tabellenspitze.

Lionel Messi traf doppelt für Barcelona (24./64. Minute). Die weiteren Tore erzielten Neymar (40.), Ivan Rakitic (57.) und Samuel Umtiti (61.).

Für Real traf Karim Benzema per Doppelschlag in der 14. sowie 25. Minute und stellte zeitig die Zeichen auf Auswärtssieg. Die weiteren Treffer der Königlichen, die auf den gesperrten Gareth Bale verzichten mussten, besorgten James Rodriguez (29.) und Marco Asensio (60.). Erst danach kamen die Gastgeber durch Ruben Pena (72.) zum Ehrentreffer. (dpa)