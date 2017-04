Ein Verletzter in Dortmund

11.04.2017 Dortmund. Der Mannschaftsbus der Dortmunder wurde wohl durch eine Explosion beschädigt. Eine Person musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco sind in der Nähe des Fahrzeugs drei Sprengsätze explodiert. Dabei wurde ein Mensch im Bus verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Der Vorfall ereignete sich um die Wittbräucker Straße / Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten. Ein Krisenstab tagt im Stadion. Das twitterte der Verein am Dienstagabend. „Bitte bewahrt Ruhe“, hieß es. Man werde mehr bekannt geben, sobald es Neuigkeiten gibt.

Ein Spieler aus dem Kader wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Scheiben des Busses sind teilweise geborsten. Es ist bisher nicht bekannt, worum es sich bei der Explosion gehandelt hat, oder wo genau etwas explodierte.

Die Dortmunder bestreiten am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Monaco. Die Entscheidung ob das Spiel stattfindet wird laut Angaben des BVB um 20.30 Uhr gefällt.

Stadionsprecher Norbert Dickel benachrichtigte die Fans im Stadion vom Vorfall und bat sie, weiterhin auf die Anzeigentafel zu achten bis die Entscheidung gefallen. (dpa)