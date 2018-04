07.04.2018 Benevento. Juventus Turin hat mit einem Arbeitssieg beim Tabellenletzten Benevento Calcio den nächsten Schritt auf dem Weg zum siebten Meistertitel in Serie gemacht.

Italiens Fußball-Rekordmeister gewann die Partie beim Aufsteiger mit 4:2 (2:1) und hat an der Tabellenspitze sieben Zähler Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel. Die Süditaliener empfangen am Sonntag Chievo Verona.

Vier Tage nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gab Juve gegen den Außenseiter zweimal eine Führung aus der Hand. Der Argentinier Paulo Dybala brachte die Gäste jeweils in Führung (16. Minute/45.+3/Foulelfmeter), aber Cheick Diabaté glich jeweils aus (24./51.). Erneut Dybala per Foulelfmeter (74.) und der frühere Münchner Douglas Costa (82.) machten den 26. Saisonsieg für Juve perfekt.

Für Turin war es in der Liga die 18. Partie nacheinander ohne Niederlage. Zuletzt hatte der Meister Mitte November ein Spiel in der Serie A verloren. Der deutsche Weltmeister Sami Khedira wurde bei Juve in der 78. Minute eingewechselt. Der Ex-Schalker Benedikt Höwedes saß nach langer Verletzungspause nur auf der Bank. (dpa)