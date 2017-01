Auch Kamerun 1:1

14.01.2017 Libreville. Gastgeber Gabun mit Borussia Dortmunds Superstar Pierre-Emerick Aubameyang ist mit einem enttäuschenden Remis in den Afrika Cup gestartet.

Das Team von Coach José Antonio Camacho kam trotz eines Treffers von Aubameyang im Eröffnungsspiel der Kontinentalmeisterschaft nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Guinea-Bissau. Der Toptorjäger der Bundesliga hatte Gabun in Libreville kurz nach der Pause aus kurzer Distanz in Führung geschossen (53. Minute), Juary Soares erzielte kurz vor Schluss per Kopf den Ausgleich (90.).

Kamerun verpasste im zweiten Spiel die Chance, durch einen Sieg gegen Burkina Faso die Führung in der Gruppe A zu übernehmen. Denn die favorisierte Mannschaft mit den Zweitliga-Legionären Jacques Zoua (1. FC Kaiserslautern) und Edgar Salli (1. FC Nürnberg) kam zum Auftakt ebenfalls über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Benjamin Moukandjo vom FC Lorient hatte Kamerun in der 35. Minute in Führung gebracht, Issoufou Dayo glich für Burkina Faso aus (75.).

Gabun war im Auftaktspiel lange Zeit das aktivere Team und hatte die besseren Chancen, konnte seine Möglichkeiten gegen den clever verteidigenden Außenseiter aber zunächst nicht nutzen. Guinea-Bissau wurde in der Schlussphase stärker und traf zum nicht unverdienten Ausgleich.

Der Afrika Cup läuft noch bis zum 5. Februar. Weitere Gruppengegner für Gastgeber Gabun sind Burkina Faso und Kamerun. Den Westafrikanern werden bei dem Turnier eher Außenseiterchancen eingeräumt, Favoriten sind Algerien, Senegal und Titelverteidiger Elfenbeinküste. (dpa)