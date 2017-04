2:2 in London

02.04.2017 London. Der FC Arsenal mit Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist in der englischen Premier League zum dritten Mal in Serie ohne Sieg geblieben und droht den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verpassen.

Im Duell der Spitzenclubs gegen Manchester City mit dem Ex-Schalker Leroy Sané reichte es in London nur zu einem 2:2 (1:2). Die vom früheren Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Gäste aus Manchester gingen durch Sané (5. Minute) - nach einer Vorlage des ehemaligen Wolfsburgers Kevin De Bruyne - und Sergio Agüero (42.) zweimal in Führung. Arsenal glich in der unterhaltsamen Partie durch Theo Walcott (40.) und den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi (53.) jeweils aus.

Das Remis hilft beiden Clubs nur wenig im Rennen um die Champions-League-Plätze. Man City bleibt mit 58 Punkten auf Platz vier der Premier-League-Tabelle. Der zuletzt strauchelnde FC Arsenal, dessen Coach Arsène Wenger nach mehreren deutlichen Niederlagen in der Kritik steht, bleibt mit 51 Zählern Sechster. (dpa)